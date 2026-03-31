Manisa Hava Durumu! 31 Mart Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mart 2026 Salı. Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 17 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 2 km/s ile 9 km/s olacak. Nem oranı %65 ile %95 arasında olacak. Gün doğumu saat 06:54'te, gün batımı ise 19:30'da gerçekleşecek.

Bu tür hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Yağışlı dönemlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar faydalı olur. Rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önerilir.

Önümüzdeki günlerde 1 Nisan Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında olacak. 2 Nisan Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında değişecek. Hava koşullarına hazırlık yapmanızda fayda var.

Sonuç olarak, Manisa'da hava durumu değişken olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Uygun hazırlık yapmak sağlık ve konfor açısından gereklidir.