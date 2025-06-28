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Manisa Sarıgöl’de 9 ay içinde dolu savara ikinci sabotaj

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarını doludan korumak amacıyla kullanılan dolu savarlardan biri, 9 ay içerisinde ikinci kez sabotaja uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kabloları kesilen ve anteni sökülen Emcelli Mahallesi’ndeki dolu savar, devre dışı bırakıldı. Olay, Sarıgöllü üzüm üreticilerinin tepkisine neden oldu.

Manisa Sarıgöl’de 9 ay içinde dolu savara ikinci sabotaj

Manisa'da 2022 yılında başlatılan proje kapsamında Sarıgöl Ovası’nın 10 noktasına dolu savarlar yerleştirilmiş ve bağların dolu riskinden korunması hedeflenmişti. Ancak Emcelli Mahallesi’ndeki dolu savarın, 9 ay içinde ikinci kez sabotaj girişimine uğraması üreticilerde tepkiye neden oldu.

Olayla ilgili konuşan üzüm üreticileri, "Bu yapılan kabul edilemez. Üzüm bağlarımızı doludan koruyan dolu savarlara zarar verilmesi, hem ekonomiye hem de çiftçiye büyük darbe vuruyor. Belediyemiz, dolu savarı tekrar tamir etmek zorunda kaldı. Bu durumu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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