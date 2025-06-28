Manisa Sarıgöl’de 9 ay içinde dolu savara ikinci sabotaj

Manisa'da 2022 yılında başlatılan proje kapsamında Sarıgöl Ovası’nın 10 noktasına dolu savarlar yerleştirilmiş ve bağların dolu riskinden korunması hedeflenmişti. Ancak Emcelli Mahallesi’ndeki dolu savarın, 9 ay içinde ikinci kez sabotaj girişimine uğraması üreticilerde tepkiye neden oldu.

Olayla ilgili konuşan üzüm üreticileri, "Bu yapılan kabul edilemez. Üzüm bağlarımızı doludan koruyan dolu savarlara zarar verilmesi, hem ekonomiye hem de çiftçiye büyük darbe vuruyor. Belediyemiz, dolu savarı tekrar tamir etmek zorunda kaldı. Bu durumu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır