Manisa’da çevreye zarar verenlere 91 milyondan fazla ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 7 ayında 487 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa’da çevreye zarar verenlere 91 milyondan fazla ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarının çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Manisa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çevreye kirletenlere idari para cezaları uygulanırken, denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya varan yaptırımlar devreye alınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, 1 Ocak 2025-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Manisa genelinde 487 çevre denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yılın ilk 7 ayında yapılan denetimlerde atık su nedeniyle 14 idari yaptırıma 24 milyon 4 bin 650 TL, hava emisyonu nedeniyle 11 idari yaptırımda 6 milyon 539 bin 957 TL, atık bertarafı nedeniyle 17 idari yaptırıma 54 milyon 245 bin 540 TL, toprak kirliliği nedeniyle 4 idari yaptırıma 1 milyon 384 bin 97 TL, ÇED/Çevre izni nedeniyle 9 idari yaptırıma 2 milyon 591 bin 308 TL, gürültü kirliliği nedeniyle 8 idari yaptırıma 2 milyon 674 bin 376 TL, anız yakma nedeniyle 4 idari yaptırıma 28 bin 295 TL, bilgi ve belge eksikliği nedeniyle 2 idari yaptırıma 187 bin 814 TL olmak üzere toplamda 69 idari yaptırıma 91 milyon 656 bin 39,33 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Manisa
