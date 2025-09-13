HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Salihli’de Kabazlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö.(22) yönetimindeki 35 PDN 23 plakalı kamyonet ile Adem Yılmaz (60) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada sepetli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adem Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü 2

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü 4

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü 5

Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAnkara'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Tekirdağ'da huzur uygulamasında 10 kişi yakalandıTekirdağ'da huzur uygulamasında 10 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

Erdoğan kürsüden duyurdu, kameralar Özlem Vural Gürzel'e döndü

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

e-Devlet'te yeni dönem! Sil baştan değişiyor

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Dükkanları bir bir kapatıp gidiyorlar!

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.