Manisa’da kamyonetle sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Salihli’de Kabazlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö.(22) yönetimindeki 35 PDN 23 plakalı kamyonet ile Adem Yılmaz (60) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada sepetli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adem Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)