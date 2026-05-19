Manisa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi. Ekipler tarafından yürütülen denetim ve kontroller kapsamında Zaferiye Mahallesi Sanayi Sitesi civarında durumundan şüphelenilen H.K. isimli şahıs durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Kula İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ’silahla tehdit’ suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu kapsamda arandığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını ilçe genelinde kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.



