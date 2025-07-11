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Manisa’da LGS’de birinci olan 8 öğrenciden 3’ü Turgutlu’dan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Manisa il genelinde tam puan alarak birinciliği paylaşan öğrenci sayısının 8 olduğu öğrenildi. 8 öğrenciden 3’ünün Turgutlu ilçesinden çıkması dikkat çekti.

Manisa’da LGS’de birinci olan 8 öğrenciden 3’ü Turgutlu’dan

LGS sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre ülke genelinde 719 öğrenci, Manisa genelinde ise 8 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Turgutlu’dan 3, Akhisar’dan 2, Salihli, Yunusemre ve Şehzadeler’den de birer öğrenci Türkiye birinciliğini paylaştı.

Manisa’da LGS’de birinci olan 8 öğrenciden 3’ü Turgutlu’dan 1

Manisa’da tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler ve okulları şöyle: "Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulu’ndan Doruk Koyunlu, Yunusemre ilçesindeki Manisa Bahçeşehir Koleji’nden Rüzgar Deniz Güven, Salihli ilçesindeki Özel Salihli Koleji öğrencisi Arhan Özden, Akhisar ilçesindeki Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Faruk Ferhat, Akhisar ilçesindeki Akhisar Koleji Ortaokulu öğrencisi İslam Bera Çeneli, Turgutlu ilçesindeki Hasan Üzmez Ortaokulu öğrencisi Ali Eymen Eryılmaz, Turgutlu ilçesindeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu öğrencisi Aslıhan Şakar ve yine Turgutlu ilçesindeki Besime Elagöz Ortaokulu öğrencisi Emine Leyla Ercan."

Türkiye birincisi olan Manisalı öğrencilerin 5’i devlet okullarından mezun olurken 3’ünü de özel okullardan mezun olan öğrenciler oluşturdu.

(İHA)

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