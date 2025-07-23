HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da sentetik uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yürütülen planlı istihbarat ve narkotik takip çalışması neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 5 bin 780 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da sentetik uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu E.S. ve M.E.T. isimli şahısların motosikletle sentetik hap satışı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler suçüstü yakalanırken, motosiklette yapılan aramada bin 468 adet sentetik hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen O.D. (35) isimli şahsı da takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan toplam 4 ev ve iş yerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 3 bin 36 adet sentetik hap daha ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 29 bin 700 TL ile 2 adet cep telefonuna da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. (43) ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yine aynı soruşturma kapsamında 20 Temmuz tarihinde yapılan eş zamanlı baskınlarda da M.T., İ.T. ve B.U. isimli şahıslara ait iş yerlerinde bin 276 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli de işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandıEsenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Önce kızını sonra eşini kaybetti! 1 yılda 14 kilo verdi...

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

SON DAKİKA | Murat Çalık hakkında yeni karar!

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.