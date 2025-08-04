Manisa’da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Salihli-Gölmarmara karayolu Alaşehir çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Gümüşay (63) yönetimindeki 35 VCP 57 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Gümüşay, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gümüşay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)