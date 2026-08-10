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Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesi D300 kara yolunda yolcu otobüsünün iş makinesi taşıyan kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Salihli yönüne gitmekte olan F.E. (46) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık (46) yönetimindeki iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada hurdaya dönen kamyon sürücüsü Mehmet Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüs sürücüsü ile kamyonda yolcu konumunda bulunan Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov ve otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 1

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 2

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 3

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 4

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 5

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 6

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 7

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 8

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 9

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 10

Manisa’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 11
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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