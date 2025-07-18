HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

İçerik devam ediyor

Yargının siyasallaştığı iddialarının tartışıldığı şu günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşma da oldukça ses getirmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik, “Ankara'nın yiğit evladı” sözleri nedeniyle tepki çeken Şentürk tartışma yaratan o sözleri hakkında ilk kez konuştu.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen 45. Geleneksel Aluçdağlı Yağlı Güreşleri Festivali'nde konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk organizasyona katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, “Ankara'nın yiğit evladı” ifadesini kullanmıştı.

Şentürk’ün konuşması sonrası özellikle sosyal medyada bazı gazeteciler tarafından eleştirilmişti. Şentürk konuya ilişkin ilk kez konuştu.

“KONUŞMAM ÇARPITILDI"

Tepkiler üzerine sessizliğini bozan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, konuşmasının bağlamından koparıldığını ve yanlış yansıtıldığını dile getirdi.
Sontv’nin Yargıtay kulislerine dayandırdığı haberine göre Şentürk; yakın çevresine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmam bir hemşehrilik ve birlik mesajıydı. Çamlıdere’de doğmuş bir hemşehrim olarak Mansur Bey’e, festivalimize katkılarından dolayı teşekkür ettim. Bu sözlerin siyasallaştırılması son derece yanlış.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklarının isim babası terörist elebaşıymışÇocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
'LGS'de şaibe iddiaları' yargıya taşındı'LGS'de şaibe iddiaları' yargıya taşındı

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Yargıtay Ankara başsavcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.