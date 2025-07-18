Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen 45. Geleneksel Aluçdağlı Yağlı Güreşleri Festivali'nde konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk organizasyona katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, “Ankara'nın yiğit evladı” ifadesini kullanmıştı.

Şentürk’ün konuşması sonrası özellikle sosyal medyada bazı gazeteciler tarafından eleştirilmişti. Şentürk konuya ilişkin ilk kez konuştu.

“KONUŞMAM ÇARPITILDI"

Tepkiler üzerine sessizliğini bozan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, konuşmasının bağlamından koparıldığını ve yanlış yansıtıldığını dile getirdi.

Sontv’nin Yargıtay kulislerine dayandırdığı haberine göre Şentürk; yakın çevresine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmam bir hemşehrilik ve birlik mesajıydı. Çamlıdere’de doğmuş bir hemşehrim olarak Mansur Bey’e, festivalimize katkılarından dolayı teşekkür ettim. Bu sözlerin siyasallaştırılması son derece yanlış.”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır