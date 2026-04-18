Mansur Yavaş "Bunu seyredemeyiz" diyerek açıkladı: "Artık konuşmanın zamanı geldi"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili "Yani bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Haksız, hukuksuz bir uygulamaya bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi troll grupları da önüne gelen belediye başkanına şimdi sıra sende gibi tehdit vari şeylere başladılar, konuşmalara başladılar." dedi. "Bunu seyredemeyiz" diyen Yavaş, "Sayın Genel Başkanımız İspanya'dan döndükten sonra oturup bu konuşma konuyu konuşmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Recep Demircan

Sosyal Demokrasi Derneği, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği düzenledi. Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Yavaş'ın gündemince CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar vardı.

Yavaş şunları ifade etti:

"Her partide bu olabilir. Önemli olan buna bakış açısı söz konusu. Şu ana kadar CHP'li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da işte bizim Türkiye'deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor. Bu iyilik değil, topluma kötülüktür.

"BİZ BUNU SEYREDEMEYİZ"

Hukuk askıya alındı ve inanılmaz bir şekilde her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Ben yalnız burada şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Biz bunu seyredemeyiz. Yani bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Haksız, hukuksuz bir uygulamaya bir iftiraya maruz kalacağı endişesiyle yaşadığı gibi troll grupları da önüne gelen belediye başkanına şimdi sıra sende gibi tehdit vari şeylere başladılar, konuşmalara başladılar. Bu bütün arkadaşlarımızın çalışma şevkini kırıyor.

"KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ"

Topluca bir şekilde Sayın Genel Başkanımız İspanya'dan döndükten sonra oturup bu konuşma konuyu konuşmanın zamanı geldi. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’te aynı noktada 2 ay sonra yine heyelan meydana geldiBitlis’te aynı noktada 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi
Tokat’ta sağanak yağış yolları göle çevirdiTokat’ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

