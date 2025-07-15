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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etmişti... Ne konuştuklarını imamoğlu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etmişti... Ne konuştuklarını imamoğlu açıkladı
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, Yavaş ile arasındaki görüşmede neler konuştuklarını aktardı. Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu nu Silivri de ziyaret etmişti... Ne konuştuklarını imamoğlu açıkladı 1

"BU ZOR GÜNLERDE, 86 MİLYON YURTTAŞIMIZIN..."

"Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.
Ziyareti için teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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