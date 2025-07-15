Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etmişti... Ne konuştuklarını imamoğlu açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, Yavaş ile arasındaki görüşmede neler konuştuklarını aktardı. Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"BU ZOR GÜNLERDE, 86 MİLYON YURTTAŞIMIZIN..."

"Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.

Ziyareti için teşekkür ederim."

Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye’ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk.

Ziyareti için teşekkür ederim. — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 15, 2025