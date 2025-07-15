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Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: "Dava canlı yayınlansın istiyoruz, herkes ne varsa görsün"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'de tutuklu bulunan; Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Erdal Celal Aksoy ve Fatih Altylı'yı ziyaret etti. İmamoğlu davasının TRT'de canlı yayınlanmasını istediklerini söyleyen Yavaş, "Canlı yayınlansın istiyoruz, iddialar, savunmalar herkes ne varsa görsün. Şeffaf olmak lazım. Duruşmalar aleni yapılır, gizli oturum özel konularda yapılır" dedi.

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: "Dava canlı yayınlansın istiyoruz, herkes ne varsa görsün"
Melih Kadir Yılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Silivri cezaevine giderek; Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Erdal Celal Aksoy ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Ziyaret çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş şunları söyledi:

"MORALLERİ YERİNDE, KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Moralleri yerinde. Herkes merakla bekliyor ki hukuk gerçekten ne zaman işleyecek, iddianame ne zaman çıkacak, ne zaman yargılanacağız konusunda bekliyorlar, çalışıyorlar, kitap okuyorlar, kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar, moralleri iyi.

(Ahmet Özer tahliye kararı) Dün dosyayı kendim takip ettim, iki iddiadan birinden tahliye, birinden tutuklu. Başından beri tutukluluğun istisnai olması gereken bir durum olduğunu hep söylüyorum. Evrensel hukuk kurallarına uymamız lazım. Yargılansınlar, varsa cezaları çekerler peki beraat ederlerse ne olacak? Ailelerinden, makamlarından uzak kaldıkları zamanın telafisi hiçbir şekilde yok. Bunlar seçilmiş insanlar, seçmen bir irade koymuş ortaya, bizi yönetin demiş, bunların yönetmesine izin vermek lazım. Cezasını sonuçta seçmen verecektir ama yargı yoluyla görevden alınması bu yargılamaların ve tutuklamaların siyasi olduğu kanaatini uyandırıyor, yargıya güveni sarsıyor.

(İmamoğlu'nun davasının TRT'de yayınlanma tartışması) Canlı yayınlansın istiyoruz, iddialar, savunmalar herkes ne varsa görsün. Şeffaf olmak lazım. Duruşmalar aleni yapılır, gizli oturum özel konularda yapılır. TV'de yapılması için bir düzenleme olursa bunu bütün toplum görecek. Gayet güzel bir şekilde adalet işledi, iddia ve savunma söyleyeceklerini söyledi ve karar çıktı deyip kamuoyunun bu karardan tatmin olması lazım. İnsanların ne olduğunu görüp bilmesi açısından önemli, inşallah canlı yayınlanır.

Bir saate yakın görüştük. Siyasi gelişmeleri konuştuk, neler yapabileceğimize dair görüş alışverişi yaptık. Daha çok onları konuştuk"

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Silivri
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