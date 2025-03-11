Mansur Yavaş: 'Görüşmeler bence anlamsız'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te İstasyon Caddesi'nde düzenlenen iftar programında, önceliklerinin vatandaş olduğunu, Ankara'da 210 bin aileye her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Mevcut asgari ücretle çalışanların muhtaç duruma düştüğünü ileri süren Yavaş, onların elinden tuttuklarını kaydetti.

Yavaş, "Şiarımız şudur, bir kişi yatağa aç giriyorsa 85 milyon yatağında rahat uyumamalıdır. Bu ülkede herkes insanca yaşayacak bir seviyeye ulaşmadan yöneticilere rahat etme imkanı yoktur, rahat yatağında yatmamalıdır." diye konuştu.

Mansur Yavaş, programa gelirken bir şehit ailesiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Buradan şehit ailelerimize de şunu söylüyorum, hiç merak etmeyin, her yerde söylediğim gibi madem bir çözüm süreci var, madem terörist başının adı akil adam olmaya başladı bu memlekette, öncelikle şehit ailelerinin de bir görüşünü alıp masaya otururken onlarla birlikte oturmanızda fayda var."

SURİYE'DE YAŞANANLAR

İftar programındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya dair, "Orada asıl tereddütlü olan bizim sınırlarımızı tehlikeden koruyacak bir madde olması çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ"

Yavaş, Türkiye'nin güvenliği açısından Suriye'de yapılan operasyonları engelleyecek bir durum olmaması ve yaşanan olayların dikkatle takip edilmesi gerektiğini anlatarak, önceliğin Türkiye'nin güvenliği olduğunu ifade etti.

"GÖRÜŞMELER BENCE ANLAMSIZ"

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de konuşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ateşkes çağrısı yapıldı, silah bırakma çağrısı düzgünce yapılmadı. Özellikle terör örgütünün Suriye'deki kanadının da hiçbir şekilde silah bırakma gibi bir söz telaffuz etmediğini gösteriyor. Hal böyleyken konuşmanın hiçbir anlamı yok. Terörsüz Türkiye adı altında daha cumhurbaşkanı ile bu heyetler görüşmeden ve silah bırakılmamışken görüşmeler bence anlamsız kalıyor. Önce silah bırakılacak, ondan sonra şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tamamını ikna edecek proje ortaya çıkması lazım. Toplumu tamamen memnun edecek proje ortaya çıkmadan onları ikna etmeden ortaya çıkacak projelerin hepsi çöptür."

AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır