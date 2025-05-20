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Mansur Yavaş'ın restine cevap verdi! AK Parti'li Gökçek'ten suç duyurusu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'ın restine cevap verdi! AK Parti'li Gökçek'ten suç duyurusu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yöneticileri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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"TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR GÖRÜNTÜLERİNİN OLMASI LAZIM"

Gökçek, başvurunun ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Yaptığı konuşmaları dinliyorum; 'Biz bunları muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka bu 140 milyon adet bardağın, 600 ton çöp torbasının, 2 bin 500 tane daksilin mutlaka gelip teslim edildiği depoların görüntülerinin olması lazım. İrsaliyelerde bu araç plakalarının yazması lazım. Bunlar, bizim söylediğimiz gibi şu anda 100 TIR'ın üstünde bir malzeme ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunların 5 TIR olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 TIR'a sığmayacağını bizzat gidip depolarda, yani bardak üreten yerlerin önündeki TIR'ların önünde çekimler yaparak ispatlayacağım" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osman Gökçek ak parti
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