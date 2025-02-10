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Mansur Yavaş karşı çıkmıştı! CHP'de karar verildi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 18:30
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CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçime katılmayacağını bildirmişti. CHP Meclisi, cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tarihinin belirlenmesi konusunda Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verdi. İşte detaylar...

Mansur Yavaş karşı çıkmıştı! CHP'de karar verildi

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaklaşık 5 saat süren toplantısını tamamladı. CHP PM'den, partiden çıkacak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için MYK'ya yetki verilmesi kararı çıktı.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı saat 12.30'da başladı.

PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı.

PARTİ ÜYESİ OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!

Ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, ön seçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi.

BİR ARAYA GELMİŞLERDİ!

Son olarak Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere 9 Şubat'ta bir araya gelmişti. Özel, yaklaşık 3 saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" yazmıştı.

ÖN SEÇİME KATILMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı aldığı bildirilmişti.

Ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, o toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu’na iletti.

Yavaş; “Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını” bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurgulamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP meclis
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