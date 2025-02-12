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Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mynet sordu... Anket sonucunda iki isim arasındaki fark dikkat çekti

12.02.2025 13:38
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Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için CHP, sandık başına gitmeye hazırlanırken; gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrilmiş durumda. Ön seçime girmeyeceğini açıklayan Yavaş ile İmamoğlu'nun olası bir seçim yarışında nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı merak konusu olurken; Mynet'in yaptığı anket büyük ilgi gördü. 48 saatte 45 bin kişinin katıldığı ankette; iki isim arasındaki fark ise dikkat çekti.

Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mynet sordu... Anket sonucunda iki isim arasındaki fark dikkat çekti

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için harekete geçen CHP'de 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için geri sayıma başlandı. Gözler ise bir yandan seçime katılmayacak olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a diğer yandan da ön seçimde aday olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişken; iki liderin gireceği bir seçim yarışının sonucu da merak konusu olmuştu.

MYNET ANKET | YAVAŞ MI İMAMOĞLU MU?

Mynet'in "İki liderin de 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olduğu senaryoda hangisine oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette çarpıcı bir sonuç çıktı.

48 SAATTE 45 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Okuyucular tarafından büyük ilgi gören anket için 48 saatte 45 bin 200 kişi oy kullandı.

İKİ İSİM ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Sonuçlanan anket sonucunda ise iki ismin oy oranları arasındaki fark dikkat çekti.

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Mansur Yavaş, oyların yüzde 77,1'ini alırken; Ekrem İmamoğlu'nun oyu ise yüzde 22,9'da kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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