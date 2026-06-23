Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istedi

Siyaset gündemindeki yoğunluk hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir ara verilen transferler ve kulisler bu hafta yeniden hızlandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç dün CHP'den istifa etti. İstifa haberleri yayılmaya başlarken AK Parti programına katılan Koç'a yeni partisinin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Levent Koç'la ilgili istifa iddiaları daha önce de birkaç kez çıkmıştı. Halk Tv yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmesini kaleme aldı. Yavaş, Koç'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Koç'la cumartesi günü görüştüğünü belirten Yavaş, "Elimi öpmek istedi ancak öptürmedim." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın aktardığına göre Koç AK Parti'ye geçmeyeceğini de söyledi.

İsmail Saymaz'la Yavaş'la görüşmesini şu şekilde aktardı;

Koç, sizi iki gün önce ziyaret edip elinizi öptü mü?

Geldi, belediyeye geldi.

Niçin geldi?

İstifa sözleri duyulunca "Beni çağırsın, davetiyesine gelmedik mi" demiş. Biz de davet ettik, geldi. Elimi öpmek istedi, öptürmedim. Hiçbir şey yokmuş gibi gitti. "Sırtımı sıvazlayın yeter, kimseyle işim yok. İyi yaptığım zaman 'İyi yaptın' deyin, yeter' dedi. Ondan sonra böyle oldu işler.

Sordunuz mu, "Geçiyor diyorlar, nedir durum?" diye?

Geçmeyeceğini söyledi bize.

Ne zaman geldi size?

Cumartesi.

Bugün pazartesi. Cumartesiden bugüne telefon trafiği oldu mu aranızda?

Bir iki mesaj attım, "Açıklama yap, geçmeyeceksen" diye ama yapmadı. Bir şeyi bilmenizi isterim; parti bir anket yapmış Haymana'da. Bunun geçen dönem adaylığı vardı Demokrat Parti'den, biraz fazla oy almıştı. Biz anket yapınca bu önde çıktı ve tarihinde görmediği destek aldı benden dolayı.

Koç’un afişinizi indirdiği doğru mu?

Yok, şöyle bir şey oldu: Bu "Herşeyi ben yaptım" diye anlatıyormuş sağda solda. Büyükşehir desteği olmadan bir şey yapma şansı yok küçük belediyelerin. Bizim de yaptıklarımız oluyordu, afişini astık. Rahatsız olduğundan biz indirdik. Cumartesi gelip böyle deyince "İndirelim bari" dedik, indirdik.

Gölbaşı, Kalecik, Nallıhan... Bu ilçelerin belediye başkanlarını son anda istifadan vazgeçirdiğiniz doğru mu?

Öyle bir şey yok. Tabii talep var hepsine ama vazgeçmiyorlar. Zaten bana sormadan geçmez onlar.

Hakkınızda birçok iddia dolaşıma sokuluyor. Genelde yeni parti meselesi üzerine. Geçer mi, geçmez mi diye. Ne dersiniz?

Ortada fol yok yumurta yok. Konuşacak bir şey de yok. Cevap vermiyorum, çünkü ne desek problem yaşıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, İsmail Bey: İktidar 2019 yılından 2023’e kadar sürekli "Kim aday olacak" diye tartıştı. Gene aynısını yapıyor ama muhalif isimler de alet oluyor. Biz Ankara için seçildik, verdiğimiz sözler var tutmamız gereken. Ankara için çalışıyoruz. Bir tane anket yaptırmadım kendimle ilgili ama özellikle fitne çıkarabilir miyiz diye tartışıyorlar, başka konu yok! Vallahi billahi hiçbirisini izlemiyorum, konu ben olsam da...