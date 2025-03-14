Mansur Yavaş'tan emekliye destek! "70 bine yakın emekliye toplam 1 milyar 570 milyon lira destekte bulunduk"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş Belediye'sinin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Yavaş, emeklilere yönelik yaptığı yardımları anlattı. İktidara tepki gösteren Yavaş, son 2 yılda 70 bine yakın emekliye 1 milyar 570 milyon lira destekte bulunduklarını aktardı.

Yavaş, Ayaş'ta yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"EMEKLİLER ADETA ÖLÜME MAHKUM EDİLDİ"

"Emeklilere 10 bin lira verdiler bir buçuk yıl önce. 10 bin liraya insan geçinebilir mi? İlerlemiş yaşıyla, emeğini bu ülke için harcamış ve emekli olmuş insanlar, üstelik kendi primlerini ödedikleri için daha fazla para almaları gerekirken, bu paralar kendilerine ödenmedi. Ve 10 bin liraya adeta ölüme mahkum edildiler. İşte tam o sırada biz bir açıklama yaptık. 10 bin lira alan emeklilere destek olacağız dedik. Bu şimdiye kadar büyüdü, büyüdü, büyüdü. 70 bine yakın, 69 bin küsur emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Ve bugüne kadar 70 bine yakın emekliye verdiğimiz para bir buçuk iki yıl içerisinde tam 1 milyar 570 milyon lira kendilerine destekte bulunduk. Oysa bu hükümetin vermesi gereken bir paraydı. Ancak biz bu insanların ne yer, ne içer, nasıl ısınır, bu yaştan sonra kimin eline bakacaklar, kimden ne isteyecekler, bunları düşünerek yemelerinden içmelerinden kısmamaları için bu şekilde kendilerine destek olduk. Sadece bir kısmını anlattığım belediyecilik anlayışımız bu.

"HERKESİ KAPSIYORUZ, HİÇ KİMSEYİ AYIRMADAN DIŞARIDA BIRAKMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Şu anda bu masada gördüğünüz birçok belediye başkanı inşallah bu felsefeyle bundan sonraki yıllarda Ankara halkına hizmet etmeye devam edecekler. Biz üretken bir belediyeciliği tercih ediyoruz. Herkesi kapsıyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, dışarıda bırakmadan çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir belediyecilik yapılırsa, bunun şu andaki Türkiye'de böyle siyasi ortamda sert konuşmaların tartışmaların ortadan kalkacağı şekilde kimseyi ayırmadan bir bütün olarak onları kucaklayacak bir yönetimin gelmesini inşallah arzu ediyoruz. Toplum kavgalardan, tartışmalardan artık bıktı. Tartışacak hiçbir şeyimiz yok. Paylaşamayacak hiçbir şeyimiz yok. Ben dahil, burada oturan arkadaşların hepsi maaşlarını sizden alıp, sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hiçbirisinin size hiçbir konuda bir itiraz yükseltme hakkı yok. Bu bilinçle hareket ediyoruz."