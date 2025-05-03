HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'telef' yanıtı: "Herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” sözleri gündem olmuştu. O sözlere bir yanıt da ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Erdoğan'ın sözleri için itiraf diyen Yavaş, "Bugün herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar" dedi.

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'telef' yanıtı: "Herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar"
Recep Demircan

CHP, bugün Konya'da miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara seslendi.

ERDOĞAN'A YANIT

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında söylediği “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” sözlerine yanıt verdi.

1

"KORKUYORUZ Kİ..."

Yavaş açıklamasında "Ama korkuyoruz ki; bugün herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar" dedi.

Yavaş'ın açıklamasından satır başları:

"Ortada suç falan yok. 'Tek tek rakipleri yok edeceğiz' diyorlar. Bir itiraf; 'Acaba kaç tanesi telef olacak' diyor. Yakışıyor mu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Ama korkuyoruz ki; bugün herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar. Bu haksızlıkları görüyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazetecinin dünyası başına yıkıldı! Haber için olay yerine gitmişti...Gazetecinin dünyası başına yıkıldı! Haber için olay yerine gitmişti...
İstanbul'da kanlı saldırı! Aracı kurşun yağmuruna tuttularİstanbul'da kanlı saldırı! Aracı kurşun yağmuruna tuttular

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Deprem sonrası İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Özel'in "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına yanıtı dikkat çekti

Efsane ikili yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

Efsane ikili yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

İstismarın böylesi... TikTok fenomeni kadın çocuğunu dakikalarca dudağından öptü!

Tekirdağ açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi

Tekirdağ açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.