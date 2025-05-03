Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'telef' yanıtı: "Herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar"

CHP, bugün Konya'da miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara seslendi.

ERDOĞAN'A YANIT

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında söylediği “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” sözlerine yanıt verdi.

"KORKUYORUZ Kİ..."

Yavaş açıklamasında "Ama korkuyoruz ki; bugün herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar" dedi.

Yavaş'ın açıklamasından satır başları:

"Ortada suç falan yok. 'Tek tek rakipleri yok edeceğiz' diyorlar. Bir itiraf; 'Acaba kaç tanesi telef olacak' diyor. Yakışıyor mu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Ama korkuyoruz ki; bugün herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar. Bu haksızlıkları görüyoruz."