Mansur Yavaş'tan 'Hüda Par' videosu! 'Hafızaları tazeleyelim' diyerek paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 2023 seçimleri öncesinde bir mitingde Hüda Par'ı eleştiren ve PKK ile aynı kefeye koyan Yavaş o görüntüleri bir kez daha servis etti.

Söz konusu paylaşımda Yavaş, şu ifadeleri kullanıyor;

PKK'nın görüşleri belli, Türk bayrağıyla sorunu var. HÜDA-PAR'ın da Türk bayrağıyla sorunu var, 'Türkiye bayrağı diyelim' diyor. Özerklik istiyor, federasyon istiyor hepsi. Genel Başkanları televizyonlara çıktı, 'Yemin edecek misiniz' deyince o şerefli Atatürk'ün Meclisi'nde 'Evet, edeceğim' demedi, 'Bir bakacağız' dedi. Ne işin var o zaman Meclis'te? Kimle kimin mücadele ettiğini görün.