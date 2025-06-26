Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları mahkemeye taşınmıştı. 30 Haziran'da görülecek duruşma öncesi siyasette tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gerekirse CHP Genel Merkezi'nden çıkmayız" demişti.

KILIÇDAROĞLU: "CHP KAYYUMA TESLİM EDİLEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada "Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı bellli olmaz. O döneme kadar partiyi kim, nasıl yönetecek. CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin vermem, veremeyiz" demişti.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişlerdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA REST

Onlar TV'de açıklamada bulunan gazeteci Timur Soykan, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nı kabul etmesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.

Soykan şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu'nun 'Genel merkezde faturaları bile ödeyemezler, atama yapamazlar, genel merkezde ben olacağım' dediği zaman Mansur Yavaş buna çok öfkelenmiş. Yavaş çok net bir şekilde, 'Bu dediğiniz CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçerim' demiş."