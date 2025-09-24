Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Hapse girmeden adaletten bahsedilemez..."

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TEFTİŞİMİZDE KAMU ZARARI ÇIKMADI"

"Teftiş kuruluna başvurduk. Geçmişe yönelik bütün konserleri tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemelerde bulundu. Bilirkişi oluşturdular. Bu bilirkişilerin uzmanlık alanlarının bu konuyla ilgisi olmadığını tespit ettim. Medya bilirkişisi, Elmadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü vekili, Ankara Defterdarlığı Muhasebe uzmanı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli. Bunlardan bir bilirkişi oluşturmuşlar. Bilirkişinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu işi yapan uzman kişilerden oluşması gerekirdi" dedi. Bu bilirkişiler tarafından hazırlanan raporun müfettişlerce Savcılığa gönderildiğini belirtti.

Savcılığın yeni bir bilirkişi tespit ettiğini belirten Yavaş, bilirkişi heyetinin de eski rapor üzerinden kamu zararı açıkladığını belirten Yavaş, "Dilekçeler verildi savcılığa... Bu işlerle uğraşmamış kişilerin bilirkişilik yapması mümkün değil. Bu nedenle Kültür Bakanlığının yaptığı Kültür Yolu Festivallerini sorabilirsiniz. Aynı alanda 1 buçuk ay önce Tarkan konseri yapıldı. Firmadan buradaki sahne kurulumu nedir kaç paraya yapıldı sorabilirsiniz. Bu işi yapan 100 tane firma var. Jennifer Lopez konseri yapıldı. Bunları yazı yazarak sorulsaydı. Bugün biz bunları konuşmuyor olacaktık" diye konuştu.

"KONSERLER BÜTÇEMİZİN BİNDE 4'Ü"

Öte yandan Yavaş, ABB'nin düzenlediği konserlerle ilgili olarak dikkat çeken bir veri paylaştı. Yavaş açıklamasında şunları dedi:

"Konserlere harcadığımız para bütçemizin binde 4'ü"

"GÖKÇEK AİLESİ TÜMÜYLE HAPSE GİRMEDEN..."

Yavaş açıklamasının devamında Melih Gökçek'e şu ifadelerle yükseldi:

"Ankara'nın en büyük trolü tweet attı. Sabaha karşı dedi ki, 'Ertesi gün operasyon var.' Sonra da tepkiyi görünce 'Kastetmedim' diyor. Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez.."

SAVCI İDDİASI

Yavaş, Ankara Adliyesi'ndeki bir savcıyla ilgili de dikkat çeken ifadelerde bulundu:

"Ankara adliyesinde önemli görevdeki bir savcı, Gökçek'in avukatının hacı arkadaşıymış. Avukat, savcının makam odasından çıkmıyor, Çukurambar'da bir künefecide savcılarla yeyip içiyor.

Bunları şimdiden duyurayım da, HTS kayıtları falan kaybolmuyor."

"BELEDİYE PARASIYLA UMRE'YE GİTMİŞLER"

Yavaş ayrıca Melih Gökçek dönemiyle alakalı çarpıcı bir iddiada daha bulundu. İşte o iddia:

"Cidde'de fuara gidiyoruz deyip belediyenin parasıyla eşleriyle Umre'ye gitmişler.

Devletin parasıyla, haram parayla Umre yapmayı nasıl içinize sindirdiniz?"

DİKKAT ÇEKEN FARK

Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemi ile kendi döneminde yapılan etkinlikler arasındaki kıyaslamayı paylaştı.

NE OLMUŞTU?

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.