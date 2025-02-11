Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Son günlerde siyaset kulislerinin en çok merak ettiği soru; Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı aday olacak? CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi, ön seçim ve zamanlama konusunda kritik bir viraja girdi. Edinilen bilgiye göre, üçlü zirvede Özel ve İmamoğlu ön seçimin yapılması gerektiğini vurguladı. Yavaş ise ön seçime karşı olmadığını ancak zamanlamada sorun olduğu görüşünü yeniledi.

Ön seçimin tek kriter olmaması gerektiğini, anket ve alternatif seçeneklerin de değerlendirilmesini isteyen Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız var ama gündem bu değil. Ön seçim partililer arasında ayrışmaya yol açar. Bunun belirtileri de var"’ sözleriyle endişesini anlattı.

Yavaş, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı" dedi.

‘İKİLİ ADAY’ ÖNERİSİ

Yavaş ön seçime katılmayıp aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminde birden fazla aday çıkacak. Sözcü'de yer alan habere göre; Yavaş’ın zirvede çoklu aday önerisini getirdiği iddia edildi. Bu formüle göre her iki isim de aday olacak seçimin ikinci turunda düşük oy alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır