HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

11.02.2025 07:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken seçim beklentilerinin arttığı CHP’de aday belirleme süreci de resmen başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini açıklarken, ikili aday formülünü gündeme getirdi. Bu formüle göre her iki isim de aday olacak seçimin ikinci turunda düşük oy alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Son günlerde siyaset kulislerinin en çok merak ettiği soru; Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı aday olacak? CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi, ön seçim ve zamanlama konusunda kritik bir viraja girdi. Edinilen bilgiye göre, üçlü zirvede Özel ve İmamoğlu ön seçimin yapılması gerektiğini vurguladı. Yavaş ise ön seçime karşı olmadığını ancak zamanlamada sorun olduğu görüşünü yeniledi.

Ön seçimin tek kriter olmaması gerektiğini, anket ve alternatif seçeneklerin de değerlendirilmesini isteyen Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız var ama gündem bu değil. Ön seçim partililer arasında ayrışmaya yol açar. Bunun belirtileri de var"’ sözleriyle endişesini anlattı.

2

Yavaş, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı" dedi.

‘İKİLİ ADAY’ ÖNERİSİ

Yavaş ön seçime katılmayıp aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminde birden fazla aday çıkacak. Sözcü'de yer alan habere göre; Yavaş’ın zirvede çoklu aday önerisini getirdiği iddia edildi. Bu formüle göre her iki isim de aday olacak seçimin ikinci turunda düşük oy alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu aday cumhurbaşkanı adayı
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Gürcistan'da 'yumurta mafyası' skandalı: Onlarca kadın esir tutuldu

Gürcistan'da 'yumurta mafyası' skandalı: Onlarca kadın esir tutuldu

G.Saray transferi açıkladı, tüm hesaplar karıştı! Icardi'yi siliyor...

G.Saray transferi açıkladı, tüm hesaplar karıştı! Icardi'yi siliyor...

Çılgın Sedat'a saldırmıştı! Diskalifiye mi oldu? Cezası açıklandı...

Çılgın Sedat'a saldırmıştı! Diskalifiye mi oldu? Cezası açıklandı...

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.