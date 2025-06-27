Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

CHP'de "şaibeli kurultay" davası gündemden düşmüyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen şaibelere karşı dava süreci devam ediyor.

Bu kapsamda mahkeme kararı 30 Haziran'da bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’ye yönelik kurultay davası tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavaş, “Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz” dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz.

"HİÇBİRİMİZİN SİYASET YAPMASININ ANLAMI KALMAZ"

30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür

Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.

Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."