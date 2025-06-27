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Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen şaibelere karşı dava süreci devam ediyor. Bu kapsamda mahkeme kararı 30 Haziran'da bekleniyor. Mansur Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi. Yavaş, "Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'
Cansu Akalp

CHP'de "şaibeli kurultay" davası gündemden düşmüyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen şaibelere karşı dava süreci devam ediyor.

Bu kapsamda mahkeme kararı 30 Haziran'da bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’ye yönelik kurultay davası tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavaş, “Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz” dedi.

İşte Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz.

"HİÇBİRİMİZİN SİYASET YAPMASININ ANLAMI KALMAZ"

30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür
Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.

Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş kurultay
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Okuyucu Yorumları 43 yorum
SİYASET TE YAPMAYIN ZATEN VURGUN HIRSIZLIK MANDACILIK VE HEYKEL DIŞINDA BİLDİĞİNİZ YOK BIRAKIN DÜŞÜN MİLLETİN YAKASINDAN
Gün, birlik zamanı. Birilerinin değirmenine su taşımanın hiç kimseye bir faydası yok, aksine geri dönüşü olmayacak vahim durumların olası varlığı da gözden kaçırılmaması gerekir. Zaman akıp giderken, yapılacak tarihi hataların da hiç bir zaman telafisi ve mazereti olamaz. Tüm Türkiyemizin 🇹🇷 geleceği kaybolur. Vebal erdsmli insanların ve kurmayların üzerine olsun.😡
çokta umurumuzdaydı Allah aşkına bırakma ne olur
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