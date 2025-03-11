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  4. Mansur Yavaş’tan olay olacak gönderme: ‘Günü belli olmayan seçim için harekete geçmiş değiliz’

Mansur Yavaş’tan olay olacak gönderme: ‘Günü belli olmayan seçim için harekete geçmiş değiliz’

11.03.2025 13:45
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11.03.2025 13:45
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CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için harekete geçtiği şu günlerde adaylık için adı gündemde olan bir diğer isim Mansur Yavaş’tan çok çarpıcı bir çıkış geldi. Yavaş açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ilçeye ve Ankara'ya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.

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Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP cumhurbaşkanı adayı
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