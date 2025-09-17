HABER

Mansur Yavaş'tan Orkun Özeller tepkisi! "Kabul edilemez bir hukuksuzluktur"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yavaş, "Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz! Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Kaldı ki; yargılama gerekiyorsa bunun yolu tutuklu yargılama değil, tutuksuz yargılamadır." dedi.

Recep Demircan

Emekli Albay Orkun Özeller, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Kararı öğrenmesinin ardından kendi isteğiyle adliyeye giden Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçenin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' odluğu öğrenildi. Özeller çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mansur Yavaş tan Orkun Özeller tepkisi! "Kabul edilemez bir hukuksuzluktur" 1

"KABUL EDİLEMEZ BİR HUKUKSUZLUK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Özeller'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

"Demokrasilerde eleştiri, siyasetin ayrılmaz parçasıdır. Bu millete yıllarca hizmet etmiş, vatanı için mücadele etmiş bir subay, Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi, diye tutuklanamaz! Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Kaldı ki; yargılama gerekiyorsa bunun yolu tutuklu yargılama değil, tutuksuz yargılamadır.

Mansur Yavaş tan Orkun Özeller tepkisi! "Kabul edilemez bir hukuksuzluktur" 2

Bugün ihtiyaç duyulan şey; farklı düşünceleri yargılamak değil, demokrasiyi büyüten, ifade özgürlüğünü koruyan bir anlayıştır. İşte bu yüzden her konuşmamda hukukun üstünlüğünden, adaletin temel değer olmasından bahsediyorum. Çünkü milletimizin huzuru ve demokrasimizin teminatı, ancak özgürlüklerin ve hukukun korunmasıyla mümkündür."

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
