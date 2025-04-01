HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e destek! "Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır"

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e destek! "Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 22:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi. Yavaş paylaşımında "Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir." dedi.

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e destek! "Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'daki boykota destek vermesi ve çağrıda bulunması tartışmalara yol açtı. AK Parti ve hükümetten Özel'in açıklamasına tepki geldi.

MANSUR YAVAŞ: "BOYKOT TEPKİ DEĞİL, ÇIĞLIKTIR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in çağrısında destek vererek "Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir" dedi.

thumbs_b_c_afd6cfa72320bb9d8474f9121b49be07

Yavaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir.

Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Boykot soruşturması başlatılmıştı! İfade verecek isimleri saydıBoykot soruşturması başlatılmıştı! İfade verecek isimleri saydı
İki otomobil çarpıştı, küçük çocuk camdan fırladıİki otomobil çarpıştı, küçük çocuk camdan fırladı
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Özgür Özel CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi boykot ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat: "Maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"

Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat: "Maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

Boykot edilmişti! Etkinlikleri tek tek iptal ediliyor...

Boykot edilmişti! Etkinlikleri tek tek iptal ediliyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.