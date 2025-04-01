Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e destek! "Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'daki boykota destek vermesi ve çağrıda bulunması tartışmalara yol açtı. AK Parti ve hükümetten Özel'in açıklamasına tepki geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in çağrısında destek vererek "Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir" dedi.

Yavaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir.

Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir."