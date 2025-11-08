Mansur Yavaş’tan ses getirecek çıkış: ‘Panik halindeler, sebebini de yakında görecekler! Biliyorlar başlarına gelecekleri…’

Mansur Yavaş hakkında son çıkan haberlere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturmanın ardından, bu kez Ankapark dosyasını da gündemine aldı.

ANKAPARK’TA MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE ‘KAMU ZARARI’ İDDİASI

Başsavcılığın, Mansur Yavaş hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep ettiği ortaya çıktı. Söz konusu talebin, Ankapark’ın Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve kamu malının zarar görmesine göz yumulduğu iddialarına dayandığı belirtildi.

Bu iddiaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama geldi. Yavaş, Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamasında konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir şey yok. Daha önce ‘oradaki malzemeler çürüdü, kayboldu’ diye şikayet edildi. Müfettiş geldi nisan ayında. Araştırmalarını yaptı ve gitti. O günden bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Olma ihtimali de yok. Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Fakat bizim yaptığımız şikayet vardı Melih Gökçek hakkında. Danıştay’da 3’e 2, Gökçek hariç oradaki sorumluların yargılanması çıktı. Danıştay kararında diyor ki: ‘Her bir alım ihale incelenmesi gerekiyor.’ Buna rağmen savcılık takipsizlik verdi. Ben basın toplantısında bunu anlattım.”

“SON GÜNLERDE PANİK HALİNDELER”

“Bunun dışında bize intikal eden bir durum yok. Ama kendi kafalarına göre, ne düşünüyorlar bilmiyorum. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da (Binko İnşaat) Osman Gökçek’in evini yapıyor.”