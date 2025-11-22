Mansur Yavaş'tan 'soruşturma izni' kararına tepki: "İtiraz edeceğiz"

Mansur Yavaş'tan soruşturma iznine ilk tepki geldi. Yavaş yaptığı açıklamada "Herkese ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

"Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Yasal haklarımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz." diyen Yavaş, pazartesi günü detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu.

ABB Başkanı Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti.

Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir.

"AÇIK BİR ÇİFTE STANDARTTIR"

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

"HUKUK BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAKTIR"

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz.

Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."