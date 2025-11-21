HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi! "Bağırma lan ne bağırıyorsun"

İçerik devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün gerçekleştirilen toplantıda tansiyon tavan yaptı. Meclis üyeleri ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında sözlü tartışma çıktı. O anlarda Yavaş'ın, AK Parti ve MHP saflarından gelen tepkilere 'Bağırma lan, ne bağırıyorsun?' dediği anlar toplantıya damga vurdu. Yaşanan gergin anlar kameralara yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın son oturumda sinirlendiği anlar da toplantının gündemine oturdu.

Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi! "Bağırma lan ne bağırıyorsun" 1

"BAĞIRMA LAN NE BAĞIRIYORSUN"

Bazı üyelerin masalara vurması üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Masaya vurmayın, masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu” diyerek oturuma ara verdi.

Aranın ardından süren görüşmelerde AKP ve MHP sıralarından yükselen seslere tepki gösteren Yavaş, “Bağırma lan! Ne bağırıyorsun…” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi! "Bağırma lan ne bağırıyorsun" 2

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM: "ULAŞIM BEDAVA OLACAK"

Aranın ardından ABB, ASKİ ve EGO’nun 2026 bütçe görüşmeleri yapıldı.

Mansur Yavaş, hem başkentin yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını hem de artan nüfus ve trafik yükünü anlattı.

Deprem endişesiyle Ankara’ya yönelen göçün trafiği ağırlaştırdığını söyleyen Yavaş, buna karşı radikal bir çözüm hazırladıklarını aktardı.

Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi! "Bağırma lan ne bağırıyorsun" 3

Meclis kürsüsünde konuşan Yavaş, bütçe imkânı sağlandığında ulaşımda “devrim” niteliğinde bir adım atacaklarını, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yavaş, "Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var: 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava 18 derece soğuyacak! İstanbul'a kar yağacak mı?Hava 18 derece soğuyacak! İstanbul'a kar yağacak mı?
3 ilde dev operasyon! Milyonlarca hap ele geçirildi3 ilde dev operasyon! Milyonlarca hap ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş ABB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.