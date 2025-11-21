Mansur Yavaş toplantıda küplere bindi! "Bağırma lan ne bağırıyorsun"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın son oturumda sinirlendiği anlar da toplantının gündemine oturdu.

"BAĞIRMA LAN NE BAĞIRIYORSUN"

Bazı üyelerin masalara vurması üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Masaya vurmayın, masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu” diyerek oturuma ara verdi.

Aranın ardından süren görüşmelerde AKP ve MHP sıralarından yükselen seslere tepki gösteren Yavaş, “Bağırma lan! Ne bağırıyorsun…” ifadelerini kullandı.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM: "ULAŞIM BEDAVA OLACAK"

Aranın ardından ABB, ASKİ ve EGO’nun 2026 bütçe görüşmeleri yapıldı.

Mansur Yavaş, hem başkentin yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını hem de artan nüfus ve trafik yükünü anlattı.

Deprem endişesiyle Ankara’ya yönelen göçün trafiği ağırlaştırdığını söyleyen Yavaş, buna karşı radikal bir çözüm hazırladıklarını aktardı.

Meclis kürsüsünde konuşan Yavaş, bütçe imkânı sağlandığında ulaşımda “devrim” niteliğinde bir adım atacaklarını, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yavaş, "Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var: 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız" dedi.