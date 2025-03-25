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Mansur Yavaş verdiği kararı duyurdu: 'Bu benim son dönemim'

25.03.2025 07:42
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

Mansur Yavaş verdiği kararı duyurdu: 'Bu benim son dönemim'

Ankara'da düzenlenen bir iftar programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş önemli bir açıklamada bulundu.

"GÖREVİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu dönemin son dönemi olduğunu söyleyen Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah" diye konuştu.

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SORUŞTURMA SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

İftar programından sonra Yavaş’a konserler ile ilgili açılan soruşturmayla alakalı bir soru yöneltildi ancak Mansur Yavaş bu soruya cevap vermedi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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