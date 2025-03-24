Son dakika | Saraçhane mitingine damga vurdu! 'Paçavra' çıkışıyla tartışılan Mansur Yavaş rest çekti: "Kimse heveslenmesin"

Son dakika haberi: Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında karara tepki ve İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de düzenlenen mitinglere katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı gündeme damga vurdu. Kendisine gelen eleştirilere "Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz" sözleriyle yanıt veren Yavaş, Anayasa'nın 3. maddesini işaret ederek ayrı bir parantez açtı.

YAVAŞ: PAÇAVRALARIN SALLANDIĞI MİTİNGDE POLİSLER PAMUK ŞEKER VERDİ

Saraçhane mitinginde konuşurken polisin müdahalesine değinen Yavaş "Dün Doğu’da bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

YAVAŞ'A TEPKİ VE SUÇ DUYURUSU

Bu sözlere DEM Partililerden tepki geldi. Van Bürosu da Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL HELALLİK İSTEDİ

CHP Genel Başkan Özgür Özel de dün akşamki Saraçhane mitinginde "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum" diyerek isim vermeden tartışmayla ilgili devreye girdi.

YAVAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA: ÇİFTE STANDARDI ELEŞTİRDİM

Yavaş'tan çok tartışılan o konuşmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasının tam metnine de yer veren Yavaş şunları kaydetti:

"Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.

Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz.

"DÜN 'PKK SEVDALISI' DEDİLER, BUGÜN 'KÜRT DÜŞMANI' DİYE HEDEF GÖSTERİYORLAR"

Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün “PKK sevdalısı” dediler, bugün “Kürt düşmanı” diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz.

Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır.

Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir.

Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

"TEK BAYRAĞIMIZ BUDUR, ADI TÜRK BAYRAĞI'DIR"

Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar. Anayasa’nın 3. Maddesi açıktır: “Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.

Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum. Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim."

KONUŞMASININ TAM METNİNİ PAYLAŞTI