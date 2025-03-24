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  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.03.2025 13:39
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Ankara'da daha önce tartışma konusu olan konserler bu kez soruşturma izniyle yeniden gündem oldu. Ankara Valiliği kentte 2021-2024 yılları arasından düzenlenen 130 konseri mercek altına aldı. 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada konserlerin daha önce denetlendiği ve olumsuz bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.

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ABB'den yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süre önce müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.

"DAHA ÖNCE OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMAMIŞTI"

Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser
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