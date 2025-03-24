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  4. Son dakika | İmamoğlu cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun... Beni yan sandalyenizde hissedin"

Son dakika | İmamoğlu cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun... Beni yan sandalyenizde hissedin"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2025 14:56
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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi'nden bir mesaj paylaştı. Bundan sonra izleyeceği yol haritasına değinen İmamoğlu gençlere ve güvenlik güçleriyle polislere seslenerek "Çatışmalardan uzak durun. Halkımıza iyi davranın" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İmamoğlu cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun... Beni yan sandalyenizde hissedin"

Son dakika haberi: Çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu sırada ülke çapında karara yönelik protestolar alevleniyor.

Bugün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden sosyal medya aracılığıyla bir mesaj paylaşan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun,

Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.
Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

"ÇATIŞMALARDAN UZAK DURUN"

Sevgili Gençler;
Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.
Ekrem İmamoğlu
24.03.2025 / Silivri"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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