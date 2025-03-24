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  4. 'Dilek İmamoğlu' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken çirkin sözler! "Sen önce insan ol, terbiyesiz herif"

'Dilek İmamoğlu' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken çirkin sözler! "Sen önce insan ol, terbiyesiz herif"

24.03.2025 13:13
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Sosyal medyada Dilek İmamoğlu hakkında ahlak sınırlarını zorlayan yorum infial yarattı. "Gazeteci" Fazıl Duygun, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası eşi Dilek İmamoğlu'nun adliyedeki bir görüntüsünü paylaşarak terbiyesizce ifadeler kullandı. Çirkin paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

'Dilek İmamoğlu' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken çirkin sözler! "Sen önce insan ol, terbiyesiz herif"

Türkiye'nin çarşamba gününden beri bir numaralı gündemi Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlar. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İmamoğlu'nun daha sonra görevden uzaklaştırılıp tutuklanması ülke çapında geniş yankı uyandırdı. Haliyle eşi Dilek İmamoğlu da bu sürecin öne çıkan aktörlerinden biri.

"YÜZ OKUMA TEKNİĞİ"

Son günlerde Saraçhane ve Çağlayan Adliyesi arasında mekik dokuyan Dilek İmamoğlu'nun bir görüntüsünü paylaşan "gazeteci" Fazıl Duygun'un "yüz okuma tekniği" yaptığını söyleyerek kullandığı skandal ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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SKANDAL İFADELER

Dilek İmamoğlu'nun yüz ifadelerini yorumlayan Duygun sınırları aşarak çirkin imalarda bulunduğu şu paylaşımı yaptı:

"Dilek İmamoğlu, İtalya gezisinde "yüzünden akan" mutsuzluğunu, karamsarlığını, dünkü bu videoda daha da belli etmiş. Kocası Ekrem İmamoğlu'ndan bahis geçince, suratını dönüp, ekşitiyor. EE, kolay değil tabii, 20'lik genç bir kızla aldatılıp, onu kuma olarak kabul etmek! Şimdi, boşanmaya kalksa, müthiş bir CHP baskısı yer, boşanamazsa, kendi kendini yer!"

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TEPKİ YAĞDI: ETKİLEŞİM ALACAKSINIZ DİYE İNSANLIKTAN ÇIKTINIZ

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Kullanıcılardan "Sen önce tekniksiz dümdüz insan ol, bir kadına böyle belaltı vuruş yapılmaz, etkileşim alacaksınız diye insanlıktan çıktınız" gibi yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

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