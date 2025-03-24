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İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı! Varank'tan gündem yaratacak çıkış: "Beceriksizlik"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2025 11:08
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CHP, dün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 81 ilde sandık başına gitti. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimlerde 14 milyondan fazla kişi oy kullandı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, "Kılıçdaroğlu" ve "Erdoğan" kıyaslaması yaparken, "Gerçekten inanılmaz becerisizlik" dedi.

İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı! Varank'tan gündem yaratacak çıkış: "Beceriksizlik"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için dün milyonlarca vatandaş sandıklarda oy kullandı. 1 milyon 700 binin üzerinde CHP seçmeninin yanı sıra 14 milyondan fazla dayanışma oyu kullanıldı.

AK PARTİLİ VARANK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP'nin ön seçimiyle ilgili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Varank'ın yapmış olduğu çıkış gündem oldu.

14 MİLYON OYU AZ BULDU, KILIÇDAROĞLU İLE KIYASLADI

Ön seçimdeki 15 milyon oyu az bulan Varank, "Kılıçdaroğlu" ve "Erdoğan" kıyaslaması yaparak şunları söyledi;

"İNANILMAZ BECERİKSİZLİK! BİR DE SEVİNİYORLAR"

“Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi gerçekten inanılmaz beceriksiz. Kılıçdaroğlu bile Erdoğan’a karşı ilk turda 24 milyon oy almışken bunlar tek aday girdikleri seçimden sözümona 14 milyon oy aldık diye seviniyorlar.”

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İmamoğlu ise, "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek; sandık sonuçlarına ilişkin; "Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a “artık yeter” dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank CHP ak parti ekrem imamoğlu operasyonu
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