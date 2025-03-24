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  4. SON DAKİKA | CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu! Aralarında Lütfü Savaş da var

SON DAKİKA | CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu! Aralarında Lütfü Savaş da var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2025 14:19
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Son dakika haberi: CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için mahkemeye başvuru yapıldı. Başvuran isimler arasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da var.

SON DAKİKA | CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu! Aralarında Lütfü Savaş da var

Son dakika: Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Savaş, daha öne Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti. Savaş, 'şaibe' iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Savaş, mevcut yönetimin soruşturmalar sürerken olağanüstü kurultay kararı olamayacağını iddia etmişti.

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İKİ İSİMLE BİRLİKTE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Levent Çelik ve Hatip Karaaslan da CHP'nin olağanüstü kurultay kararını mahkemeye taşıyan isimler oldu.

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CHP LİDERİ ÖZEL KAYYUM İHTİMALİNE KARŞI KURULTAY KARARI ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanma ihtimaline karşı 3 gün önce 21 Mart Cuma günü olağanüstü kurultay kararını duyurmuştu.

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