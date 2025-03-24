Dilek İmamoğlu hakkında skandal ifadeler! Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken paylaştı! "Sen önce insan ol, terbiyesiz herif"

Türkiye'nin çarşamba gününden beri bir numaralı gündemi Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararlar. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İmamoğlu'nun daha sonra görevden uzaklaştırılıp tutuklanması ülke çapında geniş yankı uyandırdı. Haliyle eşi Dilek İmamoğlu da bu sürecin öne çıkan aktörlerinden biri.

"YÜZ OKUMA TEKNİĞİ"

Son günlerde Saraçhane ve Çağlayan Adliyesi arasında mekik dokuyan Dilek İmamoğlu'nun bir görüntüsünü paylaşan, kendini "gazeteci" olarak tanıtan Fazıl Duygun'un "yüz okuma tekniği" yaptığını söyleyerek kullandığı skandal ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

SKANDAL İFADELER

Dilek İmamoğlu'nun yüz ifadelerini yorumlayan Duygun sınırları aşarak çirkin imalarda bulunduğu şu paylaşımı yaptı:

"Dilek İmamoğlu, İtalya gezisinde "yüzünden akan" mutsuzluğunu, karamsarlığını, dünkü bu videoda daha da belli etmiş. Kocası Ekrem İmamoğlu'ndan bahis geçince, suratını dönüp, ekşitiyor. EE, kolay değil tabii, 20'lik genç bir kızla aldatılıp, onu kuma olarak kabul etmek! Şimdi, boşanmaya kalksa, müthiş bir CHP baskısı yer, boşanamazsa, kendi kendini yer!"

TEPKİ YAĞDI: ETKİLEŞİM ALACAKSINIZ DİYE İNSANLIKTAN ÇIKTINIZ

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Kullanıcılardan "Sen önce tekniksiz dümdüz insan ol, bir kadına böyle belaltı vuruş yapılmaz, etkileşim alacaksınız diye insanlıktan çıktınız" gibi yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları: