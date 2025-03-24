'Pamuk şeker' tartışmasına Bakan Yerlikaya kayıtsız kalamadı! 'Sizinle iftihar ediyorum' diyerek paylaştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pamuk şeker satan engelli Barış ile polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal arasında geçen anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti. Olay sonrası CHP lideri Özgür Özel'in Yavaş adına özür dilemesi ise gündem olmuştu.

Bakan Yerlikaya da o videoyu paylaşarak mesaj verdi.

BAKAN YERLİKAYA: "CANI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından o anlara ilişkin videoyu paylaşarak şu ifadelerde bulundu:

"Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.

Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.

Sinan ve Ali Talha kardeşlerim… Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz.

Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum."