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Mantar toplamaya gitti, 2 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki gün önce mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir (70) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mantar toplamaya gitti, 2 gündür haber alınamıyor

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti. Kandemir, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Kandemir'in yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına AKUT, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve DAK üyeleri de destek veriyor.

(DHA)

01 Mayıs 2025
01 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Denizli mantar
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