HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan imam yaralandı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde ormanlık alanda mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğrayan imam yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan Çanakçıoğlu, Abana İlçe Hastanesine getirildi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan imam yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü ile Kadıyusuf köyü arasında kalan ormanlık alana arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için giden Abana ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü imam hatibi 46 yaşındaki Erdem Çanakçıoğlu, mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırısında Çanakçıoğlu, kolundan ve başından yaralandı. Yanında bulunan arkadaşlarının havaya ateş etmesi sonrası Çanakçıoğlu, ayının saldırısından kurtulabildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan Çanakçıoğlu, Abana İlçe Hastanesine getirildi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan imam yaralandı 1

"İMAM İLE AYI ARASINDA BOĞUŞMA OLUYOR"

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, "Bizim köyümüzün imamı oluyor. Elmaçukuru ile Kadıyısıf köyü arasında bulunan ormanlık alanda mantar toplarken karşısına ayı çıkıyor ve saldırıyor. Netice olarak yanındakiler havaya ateş ediyor. Sonrasında da imam ile ayı arasında boğuşma oluyor. Boğuşmada hocamız yaralı olarak kurtuluyor. Abana Devlet Hastanesine getirildi hocamız, burada da ilk müdahalesi yapıldı. Hocamızın başında, kolunda yaralanma var. Geçmiş olsun diyoruz. Bizim için çok tehlike arz eden bir durum, evimizden dışarıya dahi çıkamayacağız bu vaziyette. Geçen yıl evimizin önüne kadar gelmişti, incir ağaçlarımı kırmıştı" dedi.

Mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan imam yaralandı 2

(İHA)

12 Kasım 2025
12 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te riskli metruk alan denetimlerinde dron dönemiGaziantep'te riskli metruk alan denetimlerinde dron dönemi
Antalya'da aile katliamı! Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdüAntalya'da aile katliamı! Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
İmam Kastamonu ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.