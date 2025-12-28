HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı

Beyoğlu’nda 4 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çeşitli patlamalar meydana gelirken, bina sakini 2 kişi çatıya sığındı.

Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı

Yangın, 21.00 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi Camcı Musa Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın 1’inci katında yangın çıktı. Rüzgârında etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı komple sardı.

Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı 1

BEYOĞLU'NDAN YANGIN: 2 KİŞİ ÇATIYA SIĞINDI

Yangından çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddiaya göre üst kattaki 2 kişi dumandan etkilenerek çatıya sığındı. Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya sığınan 2 kişi kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası dumandan etkilenen 2 kişi sağlık kontrolleri için, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Yangını gerçekleştiği 1’inci katta ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı 2

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan polis ekipleri yangının gerçekleştiği sokağı giriş ve çıkış olmak üzere kapatarak kontrollü bir şekilde güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı
Kar ve tipide yolda kalanlara Kızılay yardım ulaştırdıKar ve tipide yolda kalanlara Kızılay yardım ulaştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Arjantin'den Galatasaraylı Mauro Icardi için flaş iddia! “Gösteri bitti''

Arjantin'den Galatasaraylı Mauro Icardi için flaş iddia! “Gösteri bitti''

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.