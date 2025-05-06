Mantar zehirlenmelerine dikkat! Kokusuna ve rengine aldanmayın: "Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni arayın"

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini işaret etti.

"MANTAR ZEHİRLENMELERİ, YAĞIŞLARIN BOL OLDUĞU MEVSİMLERDE GÖRÜLÜYOR"

Yasin Yılmaz, "Doğal ortamlarda yetişen mantarlar vatandaşlar tarafından çokça rağbet görüyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalı" ifadelerinde bulundu.

"2 İLE 6 SAAT İÇİNDE ETKİSİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, mantarda bulunan zehrin 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığını bildirerek "Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" dedi.

"ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR"

Dr. Yılmaz; Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır