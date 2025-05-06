HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mantar zehirlenmelerine dikkat! Kokusuna ve rengine aldanmayın: "Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni arayın"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ilkbahar ve sonbahar aylarında artış gösteren mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen mantarların tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabileceğini belirten Yılmaz, güvenilir ve denetimli ürün olan bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mantar zehirlenmelerine dikkat! Kokusuna ve rengine aldanmayın: "Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni arayın"

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini işaret etti.

AW447974_01

"MANTAR ZEHİRLENMELERİ, YAĞIŞLARIN BOL OLDUĞU MEVSİMLERDE GÖRÜLÜYOR"

Yasin Yılmaz, "Doğal ortamlarda yetişen mantarlar vatandaşlar tarafından çokça rağbet görüyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülüyor. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz. Doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalı" ifadelerinde bulundu.

thumbs_b_c_cca84b0c5f6f25f25d064f302f362f23

"2 İLE 6 SAAT İÇİNDE ETKİSİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, mantarda bulunan zehrin 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığını bildirerek "Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeli, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" dedi.

"ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR"

Dr. Yılmaz; Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.

AW447974_02

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradıÖzel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler!Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler!

Anahtar Kelimeler:
mantar zehirlenmesi mantar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.