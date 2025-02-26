Manuka balı nedir, faydaları nelerdir? Manuka balı nasıl tüketilir, neye iyi gelir?

Antik dönemden beri şifa amaçlı kullanılan bal, 19. yüzyıldaki bilimsel çalışmalar sonucunda faydalarıyla konuşulmaya başlanmıştır. Bilimsel araştırmalar sırasında bazı bal türlerinde görülen farklı özelliklerin diğer bal çeşitlerine göre daha fazla faydaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlar arasında Avusturalya ve Yeni Zelanda ülkelerinde manuka çiçeğinden üretilen manuka balı da oldukça faydalı içeriğe sahip olan ballardan biridir. Son dönemde diğer bal türlerinden farklı olarak manuka balının vücuda sağladığı faydalar sık sık gündeme gelmektedir. Balın ismini ilk kez duyanlar ise "Manuka balı ne işe yarar?" sorusunun yanıtını aramaktadır.

Manuka balı nedir?

Manuka balı, Yeni Zelanda'da üretilen ve tüm dünyaya buradan ithal edilen son derece özel ballardan biridir. Balın Yeni Zelanda'dan ithal edilme sebebi ise bu bölgede yetişen manuka çiçeklerinden elde edilmesidir. Manuka balı, adını manuka çiçeklerinden alırken, aynı zamanda kıvamı ve rengiyle de diğerlerinden farklı bir yapı sahiptir. Manuka balı ortaya çıktığı 19. yüzyıldan itibaren sağlığa olan faydaları sayesinde hızla popülerleşmeye başlamıştır.

Manuka balının içerisinde diğer bal türlerinden daha fazla methylglyoxal adlı madde bulunur. Bu yüzden sağlığa olan faydalarının diğer ballardan 100 kat daha fazla olduğu öne sürülmektedir.

Manuka balı faydaları nelerdir?

Manuka balının en çok bilinen faydaları şu şekilde listelenebilir:

Manuka balının antibakteriyel bileşenleri çok fazladır. Bu yüzden bakteri nedenli hastalıklara daha iyi geldiği söylenir.

İçeriğindeki vitamin ve mineraller gibi birçok yararlı madde sayesinde düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Manuka balı, vücuda enerji sağlar. Böylece halsizlik ve yorgunluk gibi oldukça yaygın görülen sağlık sorunlarına iyi gelir.

Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen enfeksiyonları kurutmasıyla bilinir.

İltihapları daha hızlı iyileştirirken, aynı zamanda iltihap kaynaklı oluşan ağrıların önüne geçer.

Sindirim sistemi faydaların arasında ise mide asitlerini dengelemesi, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını gidermesiyle bilinir.

Manuka balı nasıl tüketilir?

Manuka balı tüketimi esnasında en önemli unsur güvenilir bir yerden temin edilmiş olmasıdır. Manuka balı Yeni Zelanda'da üretildiğinden orijinal üretimini bulmak zor olabilir.

Manuka balının nasıl kullanıldığı sorusuna gelince; Manuka balı diğer klasik ballar gibi rahatlıkla tüketilebilmektedir. Sabah kahvaltılarında 1 tatlı kaşığı kadar yenebileceği gibi ekmeğin üzerine, yoğurdun ya da sütün içerisine eklenebilir. Ancak manuka balı gibi bu tür doğal ürünlerin kullanımında aşırıya kaçılmaması son derece önemlidir.