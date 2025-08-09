HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Manyas Gölü'nde ağlara ölü balıklar takıldı!

Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açılan balıkçıların ağlarına ölü balıklar takıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Manyas Gölü'nde ağlara ölü balıklar takıldı!

Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'ne sabah saatlerinde açılan balıkçılar, ağa takılan balıkların ölü olduğunu görünce durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ile Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Göl kıyısına gelerek incelemede bulunan ekipler, göl suyundan ve ölü balıklardan numune aldı.

Balıkların ölüm nedeninin analizlerin ardından tespit edileceğini söyleyen Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan, "Balıkçı arkadaşımızın ihbarı üzerine geldiğimizde şok olduk. Kıyı boyunca her yer ölü balıklarla doluydu. Bu gölden 500 kişi ekmek yiyor. Bölgemizde çok fazla çeltik ekim alanı ve Bandırma'da çok sayıda fabrika var. Balık ölümlerinin çeltik ilaçları veya fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak kesin neden analiz sonrası belli olacak. 1 günde göldeki balık popülasyonu yok oldu" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştuTrabzon'da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu
Meral Akşener sessizliğini bozdu!Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Anahtar Kelimeler:
balık Manyas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.