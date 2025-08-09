HABER

Manyas Gölü'nde ağlara ölü balıklar takıldı

BALIKESİR'de Manyas Gölü'ne açılan balıkçıların ağlarına ölü balıklar takıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'ne sabah saatlerinde açılan balıkçılar, ağa takılan balıkların ölü olduğunu görünce durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ile Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Göl kıyısına gelerek incelemede bulunan ekipler, göl suyundan ve ölü balıklardan numune aldı. Balıkların ölüm nedeninin analizlerin ardından tespit edileceğini söyleyen Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan, "Balıkçı arkadaşımızın ihbarı üzerine geldiğimizde şok olduk. Kıyı boyunca her yer ölü balıklarla doluydu. Bu gölden 500 kişi ekmek yiyor. Bölgemizde çok fazla çeltik ekim alanı ve Bandırma'da çok sayıda fabrika var. Balık ölümlerinin çeltik ilaçları veya fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak kesin neden analiz sonrası belli olacak. 1 günde göldeki balık popülasyonu yok oldu" dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

