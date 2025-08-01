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Mardin 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 1 Ağustos 2025 Cuma günü güneşli ve açık bir hava ile karşılanıyor.

Mardin 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mardin, 1 Ağustos 2025 Cuma günü güneşli ve açık bir hava ile karşılanıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 25°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %25 civarında kalacak. Rüzgarın hafif esmesi, güney yönünden 8.43 km/saat hızında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 34°C, 3 Ağustos Pazar günü 36°C, 4 Ağustos Pazartesi günü 37°C, 5 Ağustos Salı günü 33°C, 6 Ağustos Çarşamba günü 35°C ve 7 Ağustos Perşembe günü 40°C civarında olacak.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmamak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi tavsiye edilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumanın yollarındandır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda dikkatli olması gerekir. Bu grupların düzenli su içmesi sağlanmalı ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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