HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak.

Mardin 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 31°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18°C seviyesine düşecek. Nem oranı %32. Rüzgar hızı 11.9 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 06:12'de, gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 16°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece 17°C olarak tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 19°C bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece 18°C olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Koruyucu giysiler giymek de önemli. Güneşin etkisiyle vücut ısısı hızla yükselebilir. Sıcak çarpması riski artabilir. Bol su içmek, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak şart.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturuyor. Bu gruplar serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları adına bu önemlidir. Ayrıca yiyeceklerin bozulma riski artıyor. Açıkta bırakılan yiyecekler tüketilmemeli. Hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Açık hava etkinliklerini sabah erken veya akşam serinliğinde yapmak daha sağlıklı bir deneyim sunar. Gün boyunca serin kalmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı varSon dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı var
TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldıTikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.