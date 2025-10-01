Mardin 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 31°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18°C seviyesine düşecek. Nem oranı %32. Rüzgar hızı 11.9 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 06:12'de, gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 16°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece 17°C olarak tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 19°C bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece 18°C olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Koruyucu giysiler giymek de önemli. Güneşin etkisiyle vücut ısısı hızla yükselebilir. Sıcak çarpması riski artabilir. Bol su içmek, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak şart.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturuyor. Bu gruplar serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları adına bu önemlidir. Ayrıca yiyeceklerin bozulma riski artıyor. Açıkta bırakılan yiyecekler tüketilmemeli. Hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Açık hava etkinliklerini sabah erken veya akşam serinliğinde yapmak daha sağlıklı bir deneyim sunar. Gün boyunca serin kalmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır.