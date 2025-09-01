HABER

Mardin 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 35°C, gece ise 21°C olacak. Hava açık kalacak ve bol güneş ışığı hakim olacak.

2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece 20°C olacak. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz 34°C, gece 20°C bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz 34°C, gece 20°C olması öngörülüyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz 34°C, gece 20°C olacak. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz 33°C, gece 19°C tahmin ediliyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz 33°C, gece 19°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengede tutmak zorlaşabilir. Bu nedenle bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, koruyucu önlemler alınması önemlidir. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve dinlenmeye özen gösterilmelidir. Bu önlemler, sıcak havalarda korunmaya yardımcı olacaktır.

